80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’ndan 2011 yılında mezun olan ve 11 Kasım 2025 tarihinde şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği için hatıra ormanı oluşturuldu.

Duygu dolu anlara sahne olan programa; Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, şehidimizin kıymetli ailesi ile kurum müdürleri katıldı.

Programda ormana “Şehit Burak İbbiği Hatıra Ormanı” tabelası asıldı.

Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar fidan dikerek, fidanları suladı.