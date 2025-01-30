Sergio Antonio Da Luiz Junior, Solwie Energy Fatih Karagümrük'te.

Brezilyalı sol kanat oyuncusu Sérgio Antonio Da Luiz Junior’ı kadrosuna kattı.

Futbol hayatına Brezilya'nın EC Vitória kulübünde başlayan ve 6 Nisan 1995 doğumlu olan Serginho, son olarak Brezilya Serie A takımlarından CR Vasco da Gama forması giymiştir. Deneyimli futbolcu, çıktığı 241 maçta 38 gol ve 41 asist üretti.

Türkiye'deki serüveninde Giresunspor forması altında, Süper Lig'de 64 ve Trendyol 1. Lig'de 26, Türkiye Kupası'nda 5 karşılaşmaya çıkan Serginho, bu maçlarda toplam 10 gol, 19 asist kaydetti.