Geçtiğimiz hafta sonu Ordu'da düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İller Arası Karate Turnuvası'na katılan Çorum Belediyespor Karate Kulübü, aldığı derecelerle bir kez daha bölge şampiyonu oldu.

Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen karate şampiyonasına Çorum'u temsilen Çorum Belediyespor Kulübü katıldı.

Yapılan bölge şampiyonasında ilimiz dışında Giresun, Ordu, Samsun, Rize ve Trabzon illerinin farklı takımları katıldı.Düzenlenen şampiyonaya 21 sporcu ile katılan Çorum Belediyespor farklı kategorilerde toplam 22 madalya alarak, turnuvayı şampiyon tamamladı.

Turnuvaya katılan tüm sporcularının kürsüye çıktığı Çorum Belediyespor 15 şampiyonluk, 5 ikincilik ve 2 üçüncülük alarak turnuvada kendisinden söz ettirdi.

Turnuva sonrasında derece yapan isimler ise şu şekilde; Birinci olanlar: 2017 doğumlu kızlar: 20 kilo: Hirnur Yıldırım, 2014 doğumlu kızlar 40 kilo: Ecrin Berra Yıldırım, 2016 doğumlu kızlar 30 kilo Zeynup Kuriye Kır, 2013 doğumlu kızlar 35 kilo Tuana Küçüktiryakioğlu, 2012 doğumlu kızlar 54 kilo Aslı Elif Pekbey, 2015 doğumlu kızlar 38 kilo: Melisa Hümaak, 2017 doğumlu kızlar 30 kilo. Cahide Buğlemakçay, 2015 doğumlu kızlar 30 kilo: Yıldız Ela Taştan, 2014 doğumlu kızlar +44 kilo: Sümeyye Karaman, 2012 doğumlu kızlar 44 kilo Beyzanur Doğan, 2015 doğumlu erkekler 34 kilo: Mirat Aytekin, 2015 doğumlu kızlar 32 kilo: Ebrarsu Özdemir, 2013 doğumlu erkekler Emir Fatih Çamlıbel, 2014 doğumlu erkekler 45 kilo Miraz Özeker, 2013 doğumlu kızlar 50 kilo Elif Arabacı.

İkinci olanlar 2011 doğumlu kızlar 55 kilo Elif Coşkun, 50 kilo kızlarBuğlem Belinay Barın, 2014 doğumlu kızlar 40 kilo Fatmanur Kır, 32 kilo: Elif Hekim, 2014 doğumlu erkekler 32 kilo Eymen Hekim. üçüncü olanlar 2012 doğumlu 44 kilo kızlar Ecrin Berra Yıldırıl, 2013 doğumlu kızlar Azra Feray Almalı.

Turnuvaya katılan tüm sporcuların kürsü yaptığını, bu nedenle sporcularıyla bir kez daha gurur duyduğunu beyan eden Karate Çorum İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyespor Karate Kulübü Antrenörü Samet Türe, "Gün geçtikçe daha da büyüyen ve başarılar elde eden bir takım haline geliyoruz. Hafta sonu yapılan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İller Arası Karate turnuvasında mücadele eden sporcularımıza ve bizden desteklerini eksik etmeyen belediye başkanımız Dr Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran'a ve kulüp yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Katıldığımız tüm turnuvalarda derece yaparak, gün geçtikçe daha da güçleniyoruz. Bu turnuvada da şampiyon olarak ilimizin karatede ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gösterdik. Turnuvaya katılan ve derece yapan tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.