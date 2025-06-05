Basketbol’da U 12 erkeklerde şampiyon Çorum Belediyespor takımı oldu.

Dört takımın mücadele ettiği il birinciliğinde ilk iki maçını kazanan Çorum Belediyespor takımı son maçında Basketbol Yıldızları ile karşılaştı. Rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun sonunda 60-31’lik skorla yenen Çorum Belediyespor mutlu sona ulaştı.

Maçta ilk periyotu 21-13 önde tamamlayan Çorum Belediyespor ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve bu periyotu 12-9 ilk devreyide 33-22 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta rakibine 15-5 üstünlük kuran Çorum Belediyespor son periyotta ta 12-4’lük skorla galip ayrıldı ve maçı 60-31’lik skorla kazanarak açık ara şampiyonluğu kazandı. Basketbol Yıldızlarıspor takımı ise bu mağlubiyet ile ikinci oldu.