Karate’de alt yapıda büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

Antalya’da devam eden Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonasında Çorum Belediyespor kulübü sporcuları ikinci ve üçüncü günde madalyaları topladılar.

Son iki günde iki altın ve bir bronz madalya daha kazandılar.

5130 sporcunun katılımı ile rekor kırılan Türkiye Karate Şampiyonasında Çorum Belediyespor kulübünden 2015 doğumlu bayanlar +44 kiloda Begüm Akpınar ve 2017 doğumlu bayanlar 38 kiloda Nisa Alparslan Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

2017 doğumlu bayanlar 24 kiloda Elisa Küçüktiryakioğlu üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Şampiyonada ilk gün yapılan müsabakalarda Çorum Belediyespor’dan Elif Asel Doğan, Ülker Berinay Ertatlı ve Çorum Gençlikspor’dan Hiranur Yıldırım altın Gençlikspor’dan Asmin Hanım Solmasz ise ikinci olarak bronz madalya kazanmıştı.

Türkiye Şampiyonası bugün ve yarın yapılacak müsabakalar ile sona erecek.

Begüm Akpunar Balkan Şampiyonasında

Türkiye Şampiyonasında +44 kiloda altın madalya azanan Begüm Akpunar geçen yıl kazandığı Türkiye Şampiyonluğu ardından Balkan Şampiyonasında kazandığı altın madalyanın ardından bu yılda Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor antrenörü aynı zamanda U 14 milli takım teknik kurulunda görev yapan Samet Türe alt yapı çalışmaları sonunda kazandıkları bu başarıların gelecek adına son derece mutluluk verici olduğuru belirterek planlı ve programlı çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türe Begün Akpınar’ın mücadele edeceği Balkan Şampiyonasının mayıs ayı içinde İstanbul7da yapılacağını belirterek hedeflerinin burda da ünvanlarını korumak olduğunu söyledi.