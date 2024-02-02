Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evde ısınmak için yaktıkları mangaldan zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.

Vezirköprü ilçesine Tepeören Mahallesi’nde gece ısınmak için mangal yakan Mehmet (41) ve eşi Şerife Horozoğlu (32), karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Kendilerinden haber alamayan yakınları evlerine gitti.

Evde çifti hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112’ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.