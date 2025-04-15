Cemalettin Yakar’ın sahibi olduğu Kardelen Gayrimenkul-Emlak açıldı.

Çöplü Mahallesi Akpınar Caddesi numara 15/D ( Tomak fırını karşısı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Kardelen Emlak, ev, arsa, tarla, işyeri gibi gayrimenkul alım satımında güvenilir ve şeffaf bir aracılık hizmeti sunuyor.

Sıcak bir yuva hayaliniz Kardelen Gayrimenkul ile gerçekleşir’ sloganıyla bu yola çıktıklarını anlatan Gayrimenkul Danışmanı Cemalettin Yakar, Kardelen Emlak olarak güvenin adresi olduklarını söyledi.

‘AMACIMIZ SADECE KOMİSYON ALMAK DEĞİL’

Amaçlarının sadece komisyon almak olmadığını dile getiren Yakar, gayrimenkul alım-satım-kiralama işlerinde müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için tapu takiplerine kadar kendilerinin yaptığını kaydetti.

Hem alıcı hem de satıcı arasında diyalogları anahtar teslimine kadar sürdüklerini belirten Yakar, satılık veya kiralık daire, iş yeri, arsa, devre mülk ve konut ilanları için tüm Çorum halkını Kardelen Emlak’a beklediklerini ifade etti.