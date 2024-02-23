İzmir'in Karabağlar ilçesinde, pazarda balıkçılık yapan akrabalar arasında çıkan kavgada, amcasını tabancayla öldüren, oğlunu da bacaklarından vurduktan sonra kayıplara karışan yeğen, saklandığı yatak odasındaki bazanın içinde yakalandı.

Olay, 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 22.20 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı 3896 Sokakta meydana gelmişti. Pazarda balık satan akrabalar arasında müşteri kapma nedeniyle kavga çıkmış, tartışmanın daha sonrasında M.Ş. (24), yanında getirdiği tabancayla Sertif Şaşı’yı (60) öldürmüş, oğlu E.Ş. (42)’yi de bacaklarından yaralamıştı.



500 saatlik çalışma sonucu saklandığı bazanın içinde yakalandı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firar eden şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet Büro ekipleri, 60 kamera gözünden yaklaşık 500 saatlik çalışma yaparak, şüphelinin Torbalı ilçesindeki bir köy evinde saklandığını belirledi. Hemen operasyon yapan ekipler, katil zanlısını saklandığı yatak odasındaki bazanın içinde yakaladı.

Amca katili yeğen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.