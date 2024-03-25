Antalya’nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza, Serik ilçesi D 400 karayolu, Belkıs Kavşağı'nda bu gece saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serik istikametine giden Mehmet Deniz’in kullandığı 07 YEH 18 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı yöne geçip Manavgat istikametine giden Erol Karabulut'un kullandığı 32 AAU 140 plakalı Dacia marka cipe çarptı. Karabulut'un kullandığı araca ise arkadan gelen F.K.’nin kullandığı 07 L 0080 plakalı Mitsubishi marka kamyonet çarptı. Feci kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu 07 YEH 18 plakalı araç sürücüsü Mehmet Deniz (25) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Tunç ile 32 AAU 140 plakalı aracın sürücüsü Erol Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyan ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu. Ölenlerin yakınları, polis ve vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay sonrası savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Deniz, Osman Tunç ve Erol Karabulut'un cansız bedenleri Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.