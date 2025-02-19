AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve BBDK Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Aksu’dan 100 öğrencili okula 100 eşofman hediye.

Osmancık Akören Şehit Erol Keskin İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri için AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Aksu ve BBDK Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Aksu’nun destekleri ile alınan 100 eşorfman Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı tarafından öğrencilere dağıtıldı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı okul idarecileri ile yaptığı görüşmede okulda öğrenim gören 100 öğrenci için alınan 100 eşofman takımını öğrencilere dağıttı ve onlara birerde çikolata ikramında bulundu. Okul yönetimi bu katkıları için Oğuzhan Kaya ve Ahmet Aksu’ye teşekkür ettiler.

Ferhat Arıcı ise her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Oğuzhan Kaya ve Ahmet Aksu’ya tüm spor camiası adına teşekkür etti ve sporun gelişimi için bu tür desteklerin çok önemli olduğunu söyledi.