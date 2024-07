Çorum'un Osmancık ilçesinde 4 yıldır görev yapan Kaymakam Ayhan Akpay'ın Hatay'ın Kırıkhan ilçesine tayini çıkmasından dolayı veda yemeği düzenlendi. Akpay, kendisini Osmancıklı gibi hissettiğini ifade ederek duygu yüklü bir konuşma gerçekleştirdi.

2020 yılının Temmuz ayından bu yana Osmancık Kaymakamlığı görevini yürüten Ayhan Akpay'ın Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine tayini çıktı. Görev yaptığı süre boyunca sıcak kanlılığı ile Osmancık'ta oldukça sevilen, Kaymakam Akpay adına veda yemeği düzenlendi.

Asya Tesislerinde düzenlenen veda yemeğine AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, savcı ve hakimler, kamu kurumları amirleri, sivil toplum örgütleri başkanları, siyasi parti başkanları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Veda yemeğinde Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Kaymakam Akpay birer konuşma yaptı.

'Taşın altına elini değil gövdesini koydu'

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kaymakam Akpay'ın taşın altına elini değil, gövdesini koyduğunu belirterek; “Osmancık için elini taşın altına değil gövdesini koydu. Beraber çok güzel işlere imza attık. Mevla'm gideceği yerde de burada gösterdiği başarının daha fazlasını orada göstereceğine inanıyorum. Yolu, bahtı açık olsun, daha üst makamlarda görmeyi Osmancıklı olarak bizlerin görmesi nasip olsun” dedi.

'Eşine ender rastlanacak kaymakamlardan birisi Ayhan Akpay'dır''

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Ayhan Akpay'ın Türkiye'de eşine ender rastlanabilen Kaymakamlardan biri olduğunu vurguladığı konuşmasında; “Bugün hüzünlü bir gündeyiz. İlçemizi kendi evi, kendi işyeri gibi gözetmiş, gideceğini bildiği halde birçok hizmetin devam etmesi için her an çaba göstermiş, Şehit anne ve babaların evlerinde onların evladı olmuş, yaşlıların yanında onların bakıcısı olmuş, muhtarların her zaman yanlarında olmuş, esnaflarımızın her zaman hizmetinde bulunmuş, şehrin gençleri, geleceği için, bunları da yapalım diye heyecan duyan, bizden daha fazla proje üreten, bunları yapalım dediğimizde hiçbir zaman mazeret değil çözüm üreten Türkiye'de eşine ender rastlanan kaymakamlardan biriyle 4 yıl boyunca çalıştık. Biz ondan razıyız, Allah'ta ondan razı olsun.

Hizmetleri, gösterdiği liyakatle, yaptığı işlerle, attığı imzalarla buradaki herkese örnek olması gereken birisidir. Bir makamda oturmak risk almaktır, iş görmektir, iş yapmaktır. Birçok konuda kaymakam beyin emeği fazladır. Biz onun zamanını alırken ailesi de ona anlayış gösterdi, ailesine de teşekkür ediyoruz. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, Osmancık halkı ve şahsım adına kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

'Farkında olmadan Osmancıklı olmuşuz'

Veda yemeğine eşi Senem Akpay ile katılan Ayhan Akpay; “Farkında olmadan Osmancıklı olmuşuz” diyerek, gideceği yerde kapısının ve gönlünün Osmancıklılara her zaman açık olduğunu söyledi.

Akpay yemeğin ardından yaptığı veda konuşmasında, “Osmancık'ta 4 yıl görev yaptım. Göreve başlamamızla birlikte Milletvekilimiz ve tüm Osmancıklı hemşerilerimiz ile çok güzel işlere imza atmaya çalıştık. Milletvekilimiz de Osmancık için en büyük desteği verenlerden birisidir. Bizlere her zaman destek oldu, bizler de o desteği boşa çıkarmamak adına Osmancık'a her yönden hizmet etmeye çalıştık.

Belediye başkanımız ve ekibiyle 4 yıl boyunca uyumlu bir çalışma ortamı yakaladığımız için teşekkür ediyorum. Aşkla, şevkle çalışarak buradaki görevimizi tamamladık.

Geriye doğru baktığımda iyi ki Osmancık'a gelmiş, sizler gibi güzel insanlarla tanışmış ve bu ilçede görev yapmışım, diyorum. İnşallah gittiğim ilçeden de aynı duygularla ayrılırım. Aslında farkında olmadan Osmancıklı olmuşuz, çarşıya, pazara çıktığımda kendimi sizler gibi hissettim. Vedalar zor. İnşallah Osmancık'ta hoş bir seda bırakmışızdır. Gittiğimiz yerde de kapımız, gönlümüz siz değerli hemşerilerimize açık“ diyerek katılımda bulunan herkese teşekkür etti.