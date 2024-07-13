Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından, Çorum Belediyesi ve Çorum Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde, "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" konulu panel düzenlenecek.

Anadolu Basın Federasyonu katkıları ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle yapılacak olan panele ünlü gazeteciler konuşmacı olarak katılacak.

Uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek, toplumsal farkındalık oluşturmak ve medyanın sorumluluklarının anlatılacağı panele konuşmacı olarak gazeteci yazarlar Zafer Şahin, Emin Pazarcı, Fatih Atik, Mehmet Acet ve Sinan Burhan konuşmacı olarak katılacak.

Program, 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 13.00'da Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.