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Denizli’de 4 yıl önce iş çıkışı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Halil Ergün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Kaza, 4 yıl önce Denizli-İzmir karayolu üzerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde çalıştığı tekstil fabrikasından eve gitmek için servis aracına yönelen Halil Ergün (32), yolun karşısında bulunan servis aracına yürüdüğü esnada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye savrulan genç, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada 4,5 ay tedavi gördükten sonra pandemi nedeniyle hastanenin boşaltılmasıyla önce Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi, daha sonra ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Ergün’ün bir ayağında kırık tespit edilmesi sonucu geçirdiği ameliyat sonrası platin takıldı. Fakat gencin vücudu platini kabul etmeyince gelişen süreçte enfeksiyon kaptı.



Durumu ağırlaşan Ergün, yeniden yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 1 haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ergün, dün sabah saatlerinde fenalaşması üzerine doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Ergün, cenazesi Babadağ ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi’nde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İHA