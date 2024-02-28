Ankara'da yaşayan 15 yaşındaki Çorumlu lise öğrencisi bıçakla kendisini yaralaması sonucu hayatını kaybetti.
İddialara göre parkta ağacı elindeki bıçakla oymaya çalışırken kazayla bıçağın kasık bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Çorumlu lise öğrencisi Devran K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Lise öğrencisinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, talihsiz gencin cenazesi Ankara'dan Çorum'a getirildi.
Merhumun cenazesi dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Editör: Fatih Battar