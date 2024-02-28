Ahlatcı Çorum FK pazar günü sahasında konuk edeceği Bandırmaspor maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Geçtiğimiz hafta evinde Bodrumspor’u yenerek dört haftalık galibiyet hasretine son vererek moral bulan kırmızı siyahlı takım iki günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde tesislerde toplandı.

Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile vize işlemleri nedeni ile izin alan Ologo dışında tüm futbolcuların katıldığı haftanın ilk çalışması öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla kısa bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Özbalta, Bodrumspor maçındaki verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti sezon sonuna kadar hedef içerisinde olmanın önemine dikkat çekerek takım olarak Bodrum maçından gereken dersleri çıkartarak Bandırma maçına hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Kısa değerlendirme toplantısının ardından tesis fitnes salonunda yapılan ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasının ardından sahaya geçen kırmızı siyahlı takım burda kısa süreli bir koşu ve dar alanda pas çalışması ile haftanın ilk antrenAhlatcımanını tamamladı.

Ahlatcı Çorum FK pazar akşamı sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antenmanla sürdürecek.