Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt ve LPG sektörüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Gürlek, operasyon kapsamında 6 şirkete el konulduğunu ve 10 şirkete de kayyım atandığını belirterek, şunları kaydetti:

Sahte fatura ve hayali ihracat

"Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır."