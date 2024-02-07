Antalya‘da kuaförlük yapan Adem Askan, akşam yemek yedikten sonra sabah dükkanının önündeki sandalye ölü bulundu. Olay yerine gelen yakınları gözyaşı dökerken, önündeki masada, yiyecek ve içecek kutuları olduğu görüldü.

Olay, saat 09.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde bulunan erkek kuaförünün önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kuaförlük yapan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Adem Askan, bir arkadaşıyla birlikte kendisine ait dükkanın önündeki masada akşam saatlerinde yemek yedi. Yemek yedikten sonra arkadaşı Askan’ın yanından ayrıldı. Sabah dükkanın önünden geçen vatandaşlar, Askan’ı sandelyenin üzerinde hareketsiz olarak gördü. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra acı haberle olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Bazıları ise ayakta durmakta güçlük çekti. Adem Askan'ın önündeki masada, yiyecek ve içecek kutuları olduğu görüldü. Adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Askan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.