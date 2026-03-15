Çorum’un tarihî ve kültürel mirasına ışık tutan önemli bir eser daha okuyucuyla buluştu. Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Uzmanı Hacı Haldun Şahin tarafından titiz bir araştırma sonucunda kaleme alınan “Nakibü’l-Eşraf Kayıtlarına Göre Çorum Sancağında Seyyitler” adlı kitap, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları arasında yayımlandı.

Osmanlı arşiv belgelerine dayanan eser, Çorum ve çevresinde yaşayan seyyitlerin tarihî kayıtlarını inceleyerek bölgenin sosyal ve kültürel yapısına dair önemli bilgiler sunuyor. Kitapta, Osmanlı döneminde Peygamber Efendimizin soyundan geldiği kabul edilen seyyit ve şeriflerin kayıtlarının tutulduğu Nakibü’l-Eşraf defterleri temel kaynak olarak kullanılıyor. Bu defterler, seyyit ve şeriflerin soy kayıtlarını tutmak ve haklarını korumak amacıyla oluşturulan önemli resmî belgeler arasında yer alıyor.

Araştırmada, Osmanlı Arşivi’nde bulunan Nakibü’l-Eşraf defterlerinde yer alan kayıtlar incelenerek Çorum sancağına bağlı kazalar ve köylerde yaşayan seyyitlerin izleri ortaya konuluyor. Çalışma, Çorum’un tarihî kimliğinin anlaşılmasına katkı sağlayan önemli veriler sunarken, bölgedeki seyyit ailelerinin tarihî geçmişine de ışık tutuyor.

Akademik niteliğiyle dikkat çeken eser, hem araştırmacılar hem de yerel tarih meraklıları için önemli bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor. Çorum’un kültürel mirasının kayıt altına alınmasına katkı sağlayan bu çalışma, aynı zamanda Osmanlı döneminde seyyitlik kurumunun Anadolu’daki yansımalarını da gözler önüne seriyor.

Kitap, Çorum Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Kent Arşivinden temin edilebilir.