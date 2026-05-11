Çorum’un yaşayan hafızalarından, kentin “Asırlık Çınarı” olarak anılan Dr. Rıfat Patır, 102 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Çorum Özel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Dr. Rıfat Patır, hayata gözlerini yummuştu.

Meslek hayatı boyunca hastalarıyla kurduğu sıcak ve samimi ilişkiler nedeniyle çok sevilen bir isim olan Rıfat Patır'ın vefatı, şehirde büyük üzüntüye neden oldu.

102 yaşında hayatını kaybeden Dr. Rıfat Patır için bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Caminde cenaze namazı kılındı.

Patır gözyaşları arasında Ulumezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Rıfat Patır'ın ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.