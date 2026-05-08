Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kale ve Mimar Sinan mahallelerinde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Umut Radyo’da yayınlanan “Çorum Güncesi” programına konuk olan Başkan Aşgın, her iki bölgede dönüşüm çalışmalarının TOKİ tarafından yürütüleceğini söyledi.

Kentsel Dönüşüm çalışmalarının detaylarını paylaşan Başkan Aşgın, her iki mahallede de hedefin yalnızca bina yenilemek değil; güvenli, planlı ve yaşam kalitesini artıran yeni yaşam alanları oluşturmak olduğunu vurguladı.

Başkan Aşgın, Kale Mahallesi’nde 2025 yılı itibarıyla rezerv yapı alanı ve daha önce riskli alan ilan edilen bölgeleri kapsayan dönüşüm sürecinin başlayacağını belirtti. Toplam 9,99 hektarlık rezerv yapı alanı ile 9,43 hektarlık riskli alan üzerinde yürütülecek çalışmalar kapsamında bölgede bulunan 1.386 bağımsız birimin dönüştürülmesinin planlandığını ifade etti.

Projede ilk iki etapta 768 konut ve 253 ticaret biriminin inşa edilmesinin hedeflendiğini belirten Aşgın, üçüncü etapta ise mevcut projenin revize edilerek dönüşümün tamamlanacağını kaydetti. Kale Mahallesi’nde hak sahibi vatandaşlarla uzlaşma görüşmelerinin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını da ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

MİMAR SİNAN MAHALLESİ’NDE 31 HEKTARLIK DÖNÜŞÜM

Mimar Sinan Mahallesi’nde daha kapsamlı bir dönüşüm çalışmasının yürütüleceğini ifade eden Başkan Aşgın, toplam 31,13 hektarlık rezerv yapı alanında uygulanacak projenin üç etap halinde gerçekleştirileceğini söyledi.

İlk etapta 416 konut ve 50 ticaret biriminin yapılmasının planlandığını belirten Başkan Aşgın, proje alanının tamamında toplam 2.147 bağımsız birimin bulunduğunu ifade etti. Mimar Sinan Mahallesi 1. etapta borçlandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sürecin hız kazanacağını ifade eden Aşgın, dönüşüm çalışmalarının TOKİ tarafından yürütüleceğini dile getirdi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının sadece bina yenileme projesi olmadığını vurgulayan Başkan Aşgın, “Amacımız güvenli, planlı ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak. Şehrimizin geleceğini daha sağlam temeller üzerine kuruyoruz” dedi.

Şehrin ihtiyaç duyduğu her noktada dönüşüm çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Başkan Aşgın, projelerin Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulundu.