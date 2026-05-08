Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Konya’da düzenlenen “İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni” kapsamında gerçekleştirilen Genç Nida Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali’nde birinci olan Yağmur Elif Saraç, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle birlikte İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarete Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Öncül ile öğrencinin yarışmaya hazırlanmasında emeği bulunan öğretmenler de katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, elde ettiği Türkiye birinciliği dolayısıyla Yağmur Elif Saraç’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrencinin azmi, disiplini ve tilavetiyle önemli bir başarıya imza attığını belirten Çağlar, öğrencinin yetişmesinde emeği bulunan okul yöneticilerine, öğretmenlere ve ailesine teşekkür etti.

Ziyaret sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından Türkiye birincisi öğrenci Yağmur Elif Saraç’a hediye takdim edildi.