Çorum 'da Kurban Bayramı öncesinde kesimhanelerde denetimlerin sürdüğü bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı, hijyenik ve güvenli koşullarda yerine getirebilmeleri amacıyla il genelindeki kesimhanelerde denetim ve kontrol çalışmalarına hız verildi.

Kesimhaneleri hijyen şartları, teknik altyapıları, atık yönetimi uygulamaları, personel yeterlilikleri açısından denetleyen ekipler, ayrıca hayvan refahına yönelik kriterleri de titizlikle inceliyor.

Tespit edilen eksikliklerin bayram öncesinde giderilmesi için işletmelere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, denetimlerin bayram sonuna kadar süreceği vurgulandı.