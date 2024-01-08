Hakan Aktuğ iş için gittiği Sandıklı'da kestiği kavak ağacının altında kalarak vefat etti.

Acı olay bugün Sandıklı Yolkonak Köyünde meydana geldi.

Corum köyünde ikamet eden ve hayvancılık ve kavakcılık işiyle geçinen Hakan Aktuğ kavak kesimi için gittiği Yolkonak köyünde kestiği kavak ağacının altında kaldı.

Yanındakilerin sağlık ekiplerini çağırarak hastaneye kaldırdığı Hakan Aktuğ Sandıklı Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak vefat etti.

Merhumun cenazesi yarın Corum köyünde toprağa verilecek.