İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, Çorum’da bazı yapı projelerinde usulsüzlük tespiti üzerine yaptığı açıklamada, ‘Denetim ama nasıl?’ diye sorarak, “Bu vesile ile tekrar etmek istiyoruz ki; çok büyük bir kısmı deprem kuşağında yer alan ülkemizde denetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve meslek odalarının yetkin mühendislik çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. “dedi.

Çorum’da inşaat sektöründe usulüne uygun yapılmayan projelerle ilgili Çorum Belediyesi’nin yapı denetim firmaları ve temsilciliğe bulunduğu bildirim üzerine açıklama yapan Kılıç, şöyle dedi:

6 MÜHENDİS VERİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMIŞ

“Çorum Belediye Başkanlığı, 5 Mart 2025 tarihinde Çorum ilinde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarına ve 6 Mart 2025 tarihinde Çorum Temsilciliğimize önemli bir bildirimde bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, altı inşaat mühendisinin, yapı projelerinin veri girişlerinde birtakım değişiklikler yaptığı tespit edilmiştir. Bu mühendislerin, statik proje müellifi olarak imza attıkları projelerle ilgili performans analiz raporlarının hazırlanması talep edilmiştir.

BUNLAR 1481 YENİ YAPININ MÜELLİFLERİ

Söz konusu altı mühendis, büyük çoğunluğu Çorum merkezi ve ilçelerinde olmak üzere, 1609 farklı parsel üzerinde yaklaşık 1481 yeni yapı ruhsatının müellifi konumundadır. Bu yeni yapı ruhsatları, ülke genelinde 21 farklı şehirdeki, 45 farklı idare tarafından onaylanmıştır. Ancak, hangi projelerde ne tür veri değişiklikleri yapıldığı ve bu durumun yapıların depreme dayanıklılığını ne ölçüde etkilediği henüz netlik kazanmamıştır.

BİR ÇOK HATA YAPILMIŞ

Ancak bahse konu birçok yapının imalatlarının tamamlandığı ve insanların hayatlarını bu yapılar içerisinde sürdürdüğü düşünüldüğünde bugüne kadar gelinen süreçte birçok hatanın yapıldığı aşikardır.

DENETİM, DENETİM, DENETİM

Denetim, birbirine bağlı halkalardan oluşan bir zincir gibidir. Bir halkadaki zayıflık ya da kopukluk, tüm sistemin işleyişini sekteye uğratabilir. Bu nedenle denetim, yalnızca bir süreç değil, sürekli devam eden ve birbiriyle ilişkili aşamalardan oluşan bir mekanizmadır.

Denetimin zincir etkisi, bireylerden kurumlara, kurumlardan topluma kadar geniş bir yelpazede kendini gösterir. Güvenli, düzenli ve verimli bir yaşam için bu zincirin halkalarının sağlam olması gerekir.

Yapı güvenliği konusunda da denetimin zincir etkisini görebiliriz. Statik projeler üzerinden yapılan denetimler yapı güvenliğimizin en önemli halkalarındandır. Bu denetimler olası depremlerde yaşanacak yıkımların ve can kayıplarının önlenmesinde çok önemli katkıda bulunur. Proje müellifleri ile başlayan bu güvenlik zinciri sırasıyla yapı denetimler, müşavirler ve idareler tarafından devam ettirilir.

Ancak denetimlerin sadece ürün üzerinden sürdürüleceğinin düşünülmesi de başka paradokslara yol açabilir. Bu proje üretim ve denetim hizmetlerini verenleri kim denetleyecek!

Ürün (Proje) denetimleri konusunda ne nitelikte yapıldığından bağımsız olarak görevli ve yetkili olanlar Yapı Denetim Firmaları/Müşavir Firmalar ve ilgili idarelerdir. Bu ürünleri ortaya koyanların (meslektaşlarımızın) niteliklerinin belirlenmesi konusunda da meslek odaları görevli ve yetkili olmak zorundadır. Uzun yıllar boyunca yaptığımız çalışmalarla meslektaşlarımızın yetkilendirilmesi ve belgelendirilmesi konusundaki tüm çalışmalarımız mevcut iktidarlar eliyle engellendi. Bugün yaşanan bu olayda gördüğümüz üzere bahse konu usulsüzlüğü görecek ve önleyecek niteliklere sahip bir denetim mekanizmamız bulunmamaktadır. Bu yüzlerce proje birçok yapı denetim firmasındaki proje kontrollerinden ve 45 idareden ayrı ayrı geçebilmektedir. Son olarak yapılan tespitler denetim sisteminin zayıflığını hepimizin gözlerinin önüne sermektedir.

Bu vesile ile tekrar etmek istiyoruz ki; çok büyük bir kısmı deprem kuşağında yer alan ülkemizde denetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve meslek odalarının yetkin mühendislik çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. “