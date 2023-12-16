Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattında 7 istasyon inşa edileceğini açıkladı. 

Delice-Çorum-Samsun hızlı tren projesinin ilk etabı olan Delice-Çorum hızlı tren projesi 2024 yılında ihaleye çıkarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı proje kapsamında 3 il arasına 7 istasyon kurulacağını ve güzergahta yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınması planlanlandığını duyurdu.

Orta Karadeniz'i tren hattıyla iç bölgelere bağlayacak Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın güzergahının 293 kilometreyi bulması öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin 13 bin 919 kilometre olan demir yolu ağını "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırılan yeni dönemin ilk 5 yılında 17 bin 11 kilometreye ulaştıracak projeleri tamamlamayı hedeflerken 2 bin 452 kilometrelik yeni hatlar için de yol haritasını belirledi.

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2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağına, bu yıl itibarıyla 2 bin 250 kilometresi yüksek hızlı (YHT) ve hızlı tren (HT) olmak üzere, yaklaşık 3 bin kilometrelik hat eklendi. Türkiye'nin demir yolu ağı 13 bin 919 kilometreye ulaştı.