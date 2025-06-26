Yükseköğrenim Kurulu başkanlığı ve Hitit Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında “Doğru Bilgi Doğru Korunma: Kırım Kongo’ya Dur De!” konulu konferans gerçekleştirilecek.
Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam ile Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş etkinlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında konferans verecek.
28 Haziran Cumartesi günü Saat 19.30’da Veli Paşa Hanında gerçekleştirilecek programa Çorum halkı davet edildi.
Editör: Yüksel Basar