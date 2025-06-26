Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, Sinan Engin’in kızı Elif Engin ile Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı'nın düğününü sosyolog kimliğiyle köşesine taşıdı.

“Yazmak için 3 gün çalıştım” diyen Özkök, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Pek düğün düşkünü olmadığım halde, davetli olmayı çok istediğim bir düğündü…Çünkü bir sosyolog için inanılmaz renkli ve ilginç bir gece olmuş.Türkiye geçen cumartesinden beri bu düğünü konuşuyor.

İSTANBUL SOSYETESİNE BİR ANADOLU DÜĞÜNÜ

Bir “Anadolu düğününü…” Çorum’da yapılan bir düğün bu. Ama sanki İstanbul’un eski ve yeni sosyetesinin önünde şahane bir müzikal gibi. İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile, spor dünyasının star ismi Sinan Engin’in kızı Elif Engin’in kızı evlendi. Düğünleri bir anlamda, Türkiye’nin yükselen “Yeni varlıklı” sınıfı ile eski “Modern kesiminin” bir araya geldiği bir sosyoloji sahnesiydi.

ÜÇ GÜN ÇALIŞTIM ÇEŞİTLİ KİŞİLERLE KONUŞTUM VE ŞİMDİ O DÜĞÜNÜ YAZIYORUM

Türkiye Cumhuriyeti’nin, eski deyişle “Sosyetik zengin düğünü” hafızasında buna benzer bir düğün var mıdır pek hatırlamıyorum. Tabi böyle bir “Sosyolojik kozmos” olunca davetli sosyolojisi ve düğünün safhaları da çok ilgi çekici oluyor. Düşünün iktidarın önde gelen siyasetçileri de orada, spor dünyasının en flaş isimleri de. Muhafazakâr olarak bilinen bir aile, ama nikah masasında modern çocuklar.O nedenle üç gündür çalıştım. Düğüne katılan kişilerle konuştum. Bu düğünü bir de bir sosyoloğun gözünden okuyun.

BİR ANADOLU ZENGİNİ DÜĞÜNÜNDE GELİN VE DAMAT GİRERKEN NE ÇALAR

Bir düğünde, gelin ve damat nikah masasına gelirken çalan müzik, o düğün kültürel yapısı hakkında da fikir verir. Ahlatlı ve Engin ailesinin çocukları Kayahan’ın “Seninle her şeye varım ben” şarkısını seçmişler. Kayahan’ın 1997’de çıkardığı albümünden bir şarkı. Son zamanlarda modern düğünlerde Comparsita’yı tahtından indiren favori düğün şarkısı oldu. Sözleri de birlikte yürünecek bir hayat için çok güzel geliyor kulağa. Kayahan Türkiye’nin ruhunu okuyan şarkıcıydı. Modern Türk pop müziğinin kurucu babalarındandır. Şimdi de böyle düğünlerin aşk şarkısı olması çok hoşuma gidiyor.

FATİH TERİM, AZİZ YILDIRIM, ACUN ILICALI VE DURSUN ÖZBEK’İ YAN YANA OTURTABİLMEK

Burası bir futbol şovmeninin düğünü. Türkiye’nin futbol dünyası orada. Bir masada Beşiktaş’ın eski Başkanı ve eski Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe’nin istifa eden Asbaşkanı Acun Ilıcalı, hemen dipteki masada ise Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım oturuyor. Fatih Terim de orada. Bunun ancak Sinan Engin başarabilir. Onun spor dünyasındaki gücü. Yan yana gelmeleri yan yana getiremese bile birbirine yapışık masalarda oturtmuş.

ALTI MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPAN ANADOLU AİLESİNİN GÜCÜ

Tabi bu kadar ağır ismi bir Anadolu şehrinde bir araya getirirseniz, muazzam bir organizasyon lazım.Bu da Ahlatcı ailesinin gücü.Anadolu’da bir kuyumcu dükkanından başlayıp, bir altın imparatorluğuna dönüşen şapka çıkarılacak bir iş başarısı. Türkiye’deki 5 altın rafinerisinin açık ara en büyüğü o. Yılda 6 milyar dolar ihracatları var. O nedenle bütün Çorum düğünün altyapısı için çalışmış. Altın rafinerisinin avlusuna resmen devasa bir düğün salonu kurulmuş.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYON OLDUĞU MAÇTAKİ KADAR ÖZEL JET İNDİ

Misafirlerin bir bölümü Çorum’daki otellerde kalmış. Çorum’un neredeyse bütün otelleri düğün için kapatılmıştı. Ancak bir bölüm özel uçaklarla gelmiş. Uçaklar Merzifon Havalimanı’na inmişler. Yirmiye yakın özel iş jeti sayılmış. Ben Fenerbahçe’nin Sivasspor’u yenerek şampiyon olduğu maça gitmiştim.O maç için Sivas’a gelen özel jet sayısı bile ancak bu kadardı işte. İş jetiyle gelenler düğünden sonra ayrılmış.

OKUNAN İLK MESAJ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN

Gecenin siyasetçilerine gelince. İlk okunan mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınki olmuş.Tabi alkışlanmış. Muhafazakâr düğünlerin prestij göstergesi Cumhurbaşkanından gelen kutlama mesajı oluyor.

DAMADIN BABASI AHMET AHLATCI’NIN KONUŞMASI

Damadın babasının yaptığı konuşma herkesin çok hoşuna gitmiş. “Biz bu düğünü İstanbul’da da yapabilirdik. Ama burada Çorum’da yaptık. Çünkü burası bizim her şeye başladığımız yer. Buraya çok şey borçluyuz” demiş.