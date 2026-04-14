Çorum’da yapımı uzun yıllardır devam eden Kırkdilim Tünelleri, 16 Nisan Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla ulaşıma açılacak.

Açılışa iki gün kala Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Laçin'de ilçe yetkilileri ile bir araya gelerek hazırlıklarla ilgili son değerlendirmeleri yaptı.

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar başkanlığında AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın katılımı ile ilçe başkanları ile ayrı bir istişare toplantısı düzenlendi.