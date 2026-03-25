AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek, Çorum ve bölge adına önemli konuları görüştüğünü duyurdu.

Kaya’nın aktardığı bilgilerde öne çıkanlar şöyle:

KAYA GÖRÜŞMEDEKİ DETAYLARI ŞU SÖZLERLE PAYLAŞTI

Milletvekili Kaya, Bakan Uraloğlu'yla yaptığı görüşmede başta Delice–Çorum–Samsun hızlı tren hattı olmak üzere Çorum ve ilçelerine yapılacak hizmetleri değerlendirdiklerini belirterek, AK Parti'nin Çorum'a yaptığı en büyük yatırımlarından biri olan Kırkdilim tünellerinin 15 Nisan sonrasında resmen açılacağını ifade etti.

"İLİM YAYMA KAVŞAĞI BU YIL İHALE EDİLECEK"

Milletvekili Kaya, yine Çorum'un önemli sorunlarından birisi İlim Yayma Kavşağı ile ilgili karar alındığına değinerek, İlim Yayma Kavşağı ihalesinin bu yıl yapılmasına karar verildiğini bildrirdi.

Kaya ayrıca, "Çorum–İskilip yolu çalışmalarını ele aldık. yarım kalan Çorum–Ortaköy yolu yapımına bu yıl başlayacak. Sinop–Kargı yolunda yarım kalan kısımları bu yıl tamamlanacak. Yine Bayat Hastane Kavşağı ve Ankara Yolu Bayat giriş kavşağı ile birlikte 10 kilometre şehir geçişi asfalt yapımını ihale ettik, çalışmalara yakın zamanda başlanacak" dedi.

Çorum için durmadan çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Oğuzhan Kaya ayrıca, "Sayın Ulaştırma ve Alt Yapı bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na, şehrimize verdikleri destekler için hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum.” dedi.