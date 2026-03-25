Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde önemli temaslarda bulundu.

Başkan Korkmazoğlu, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ı, Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki makamlarında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede Türk futbolunun güncel durumu ve geleceğine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede, Türk futbolunun gündemi: Güncel gelişmeler ve futbolun geleceğine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Liglerin durumu: Trendyol 1. Lig başta olmak üzere alt liglerin rekabet yapısı ele alındı.

Kulüplerin mali ve idari sürdürülebilirliği üzerine istişare gerçekleştirildi.

Ziyaretin ardından kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Nazik ev sahiplikleri ve Türk futboluna katkıları dolayısıyla TFF Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na ve Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz’a teşekkürlerimizi sunarız.” ifadelerine yer verildi.