Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerin sosyal medya kullanımı ve paylaşımları, önemli riskler oluşturuyordu.

Güvenlik zafiyeti haline gelen bu duruma el konuldu.

Meclis’te kabul edilen TSK Personel Yasası ve askerlik alanına ilişkin yeni torba yasayla, özellikle Irak’ın kuzeyindeki üs bölgelerine yönelik saldırılardan önce kullanıldığı tespit edilen her türlü sosyal medya paylaşımları yasaklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına giden yeni düzenlemeler, imzalanıp Resmi Gazete’de yayınlandığında uygulanmaya başlanacak.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPILAMAYACAK

TSK personelleri ve askeri öğrencileri ilgilendiren düzenlemenin öne çıkan başlıkları ise şöyle:

- TSK personeli, kendisinin veya silah arkadaşlarının kimliğini açıklayamayacak. Bunun yanı sıra askerler, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veya bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel verileri paylaşamayacak.

- Yasak olan mecralar arasında, “radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları” açıkça yazıldı. Ayrıca “her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları” ifadesiyle tüm yayın alanları yasak kapsamına alındı. Bu suçu işleyen personele “hizmet yerini terk etmeme” cezası verilecek.

ERKEN EMEKLİ PERSONELLERE MAAŞ HAKKI

Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ancak yaş şartını sağlayamadığı için emekli aylığı bağlanamayan askeri personele emekli maaşı bağlandı. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERE UZMAN ÇAVUŞLUK ŞANSI

Sözleşmeli erbaş ve erler, bağlı oldukları kuvvet komutanlıklarında uzman çavuşluğa geçebilecek. Bunun için, en az lise mezunu olmak veya komando nitelikliler için en az ilköğretim mezunu olmak, başvuru tarihinde ikinci hizmet yılını tamamlamış olmak, yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak gibi şartlar aranacak. - Uzman çavuşlar, kullanmadıkları yıllık izinlerini subay ve astsubaylarda olduğu gibi 60 günü geçmemek üzere takip eden yılda kullanabilecekler. Ayrıca astsubaylığa geçiş işlemlerine katılamayan uzman çavuşlara ilave sınav hakkı verildi. Sözleşmeli erbaş ve erler, servis araçlarından yararlanabilecek. Uyarma, kınama, disiplin cezaları ilişik kesme işlemine neden olursa bunlara karşı yargıya başvuru yolu açıldı.

Amca-yeğenin yürek burkan ölümü PİLOTLARA TOPLU UÇUŞ ÜCRETLERİ VE UÇUŞ TAZMİNATI - Pilotlardan yükümlülük süresini tamamlayarak TSK’dan ayrılanlara, yıllık görev süresi sonu beklenmeden icra ettikleri uçuş karşılığı toptan ödeme ve ilave tazminat verilecek. Pilotlardan muvazzaf subay olarak göreve devam etmek isteyenler, emsalleriyle benzer uçuş tazminatı alacaklar. EK GÖREV ALAN PERSONELLERE ÜCRET ARTIŞI - Döner sermaye işlerinde ek görev alan personele ödenecek ücretler de artırıldı. Ayrıca Amfibi Deniz Piyade Komutanlıklarında görevli sözleşmeli erbaş ve erlerin ücretinde, iş güçlüğü ve risk açısından yüzde 5 artış yapıldı. - Şehitlerin anne ve babaları da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne üye olabilecek. MSÜ'nün dil okulu eğitim verecek - Askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecekler veya yatay geçiş yapamayacaklar.

Milli Savunma Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu açıldı. Bu okulda, askeri öğrencilerin yanı sıra mevcut personel ve misafir öğrencilere de eğitim verilecek.