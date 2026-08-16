Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

ALİHAN KURİŞ VE 31 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si hakkında tutuklama, 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.