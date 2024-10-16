Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum’un sorunlarını Meclis gündemine taşımaya devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu’nda yerinden bir dakikalık söz alan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’un köylerinin yol, okul, sağlık ocağı, internet ve su sorunlarını gündeme getirdi.

“AKP iktidarında köylünün çilesi bitmiyor” diyen Mehmet Tahtasız, “Çorum’da 759 köyümüz var. Bir çok köyümüzde hizmet yetersiz tüm imkansızlıklara rağmen ekmeğini taştan çıkaran Çorum’un Eşençay, Eskiköy, Arslan Köy, Öksüzler, Erdek, Acıpınar, Çalyayla, Kızılpınar, Dutçakallı, Çaltıcak, Hacıbey Salur,ve Karaburun köylerimiz meyve ve sebze üretiminde önemli bir merkez. Bölgenin meyve sebze ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan bu köylerimiz hak ettiği hizmeti yıllardır alamıyor. Yolları yapılmıyor, soğuk asfalt dahi dökülmüyor. Üreticilerimiz büyük emekle ürettikleri kirazları toplama alanına götürür iken tozlu yollardan geçtiği için ürünler tozlanıyor ve kalite düşüyor” dedi.

Çorum merkeze bağlı Eskiköy’de meyve ve sebzelerin sulanması için 4 yıl önce yapılan sulama havuzunun su ile buluşturulmadığının altını çizen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Eskiköy’de 4 yıl önce ciddi paralar harcanarak yapılan mebran sulama havuzu yıllardır atıl vaziyette çürüyor çiftçinin diktiği meyve ağaçları kuruyor. Yine Eskiköy’de 4 yıldır söz verilen 8 kilometrelik içme suyu boru hattı bir türlü yenilenmiyor halk günlerce susuz kalıyor. Birçok köyümüzde okul yok, sağlık ocağı yok, yol yok, su yok, internet yok. Dolayısıyla iktidarın Çorum’a hayrı yok. Kızılırmak akıyor Çorum çiftçisi bakıyor. Milletin efendisi olan köylümüz hak ettiği hizmeti Cumhuriyet Halk Partimiz iktidarında alacaktır.”