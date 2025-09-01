Virtüs Dünya Şampiyonası dün yapılan görkemli kapanış töreniyle sona erdi.

TED Çorum Koleji Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni hemşehrimiz Çetin Koçak'ın Milli Takım antrenörü olarak görev aldığı şampiyonada sporcular ülkemiz adına toplam 12 madalya kazandı.

20-30 Ağustos tarihleri arasında Bangkok'ta yapılan şampiyonada Milli sporcularımız 31 ülkeden 252 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada 1 altın, 4 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanarak, tarihi bir başarıya imza attılar.

"TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dünya Şampiyonası sonrası elde edilen başarının gelecek adına çok önemli olduğuna dikkat çeken Çorumlu antrenör Koçak, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:"Bangkok ‘ta milli takım olarak tarih yazdık. Sporcularımızın azmi, inancı ve alın teriyle kazandığımız 12 madalya, sadece bizim değil tüm ülkemizin gururudur. Bilge Kağan Yılgın’ın Cumhuriyet tarihinde yüzme branşında getirdiği ilk dünya şampiyonluğu ülkemizde bulunan yüzbinlerce otizmli çocuğumuza umut olmuştur. Son yıllarda Otizm, Down ve Mental branşlarda Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşayan, Avrupa ve Dünya rekorları kıran özel sporcularımız Avrupa’nın yükselen, Dünya’nın ise parlayan yıldızı olmuşlardır. Dünya Şampiyonası'nda emeği geçen başta federasyon başkanımıza ,yönetim kurulumuza ,genel sekreterimize tossfed ailemize sporcularımıza, antrenörlerimize, yüzme teknik kurul üyelerimize ve bizleri her zaman destekleyen ailelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarıların devamı gelecek, tarih yazmaya devam edeceğiz."