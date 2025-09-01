Çorum Özel Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Durmuş, yaptığı açıklamada göz sağlığı için olarak yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verdi.

Prof. Dr. Mustafa Durmuş, çocukluk yaşlarından başlayarak göz sağlığı için neler yapılması gerektiği hakkında şunları dile getirdi:

ÇOCUĞUMUZ – BEBEĞİMİZ İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Bebek ilk doğduğunda, doğum kanalından mikrop kapma ihtimaline karşılık 1-2 damla koruyucu damlatılır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı tarafından bir ışıkla gözleri muayene edilir, gerekirse Göz Hastalıkları Uzmanına yönlendirilir.

Bu dönemde; göz ve göz kapağı anomalileri, doğuştan glokom (göz tansiyonu),

doğuştan katarakt, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, nadir rastlanan bazı tümör ve kanserler,

gözün retina tabakası ve görme sinirini tutan bazı hastalıklar araştırılır.

Çocuğun etrafıyla ilgilenmesi, objeleri takip etmesi, anneyi tanıyıp gülümsemesi tanı koymada fikir verir. Bebek ve çocuk 1 yaşında, 3-4 yaşında ve 6 yaşında (okul öncesi) rutin göz muayenesine getirilmelidir. Bu dönemlerde kırma kusurları, gözlük ihtiyacı, şaşılık ve göz tembelliği açısından araştırılma yapılır. Gereken önlemler alınır.

HER YAŞTA UYGULANAN GENEL ÖNLEMLER VAR MIDIR?

Elleri sık sık yıkamak, kirli ellerle gözü ovuşturmamak mikrop bulaşmasına karşı koruyucu bir önlemdir. Bazı mesleklerde, mesela kimya sanayi çalışanları, boyacı-sıvacılar, hatta ev hanımları deterjanlarla temas sonrası göze toksik madde bulaştırmamak için koruyucu eldiven kullanmalı, elle temas edilmişse bol sabunla yıkayıp, bol su ile durulanmalıdır. Güneşte kalmış, bozulmuş makyaj malzemeleri, bayat ilaçlar ve merhemler göze sürülmemelidir.

Güneş gözlüğü kullanmak; güneşten gelen ultraviyole ışınları ileride katarakt ve sarı nokta hastalığına yol açar. Bu nedenle güneş gözlüğü herkese tavsiye edilir. Bu arada güneşe ve güneş tutulmasına çıplak gözle bakılmaması, kaynakçıların siper kullanması, lazer ile çalışanların gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

Düzenli ve dengeli beslenme; bütün organlarımızın ve gözlerin sağılığı için vazgeçilmezdir.

ORTA YAŞ GRUBU İÇİN ÖNERİLER:

Orta yaş grubunda, her yaşta uygulanacak genel önlemlerin yanı sıra göz tansiyonu, presbiyopi ve katarakt yönünden gözün muayene edilmesi önemlidir.

Göz tansiyonu 40'lı yaşlarda ortaya çıkar. Farkına varılmaz ise görme hücrelerini harap eder ve körlüğe yol açar. İlaçlarla tedavi edilir. Gıda ve koruyucu önlem yoktur.

Presbiyopi 40 yaşından sonra ortaya çıkan yakın görme bozukluğudur. Miyopi bozukluğu olanlar dışında herkeste er veya geç ortaya çıkar. Miyoplarda ise miyopinin derecesi ile ilişkilidir. Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından uygun gözlük düzenlenmesi yapılmalıdır.

Katarakt, çocuklarda ve ergenlikte çıkan şekilleri olmakla birlikte genellikle 50 yaş sonrası çıkabilen bir hastalıktır. Görmede azalma, sisli-puslu görme, kamaşma, insanların yüzünü tanıyamama, çatallı-karışık görme gibi belirtiler verir. Bunun ilaç veya gıda ile önlenmesi söz konusu değildir. Görme düzeyi rahatsızlık verecek kadar düşerse ameliyat önerilir.

İLERİ YAŞ GRUBU İÇİN ÖNERİLER

İleri yaş grubunda, orta yaşlarda çıkan katarakt ve glokom ileri formları görülür. Gerekli tedaviler ve ameliyatlar uygulanır. İlave olarak sarı nokta hastalığı ortaya çıkabilir. Bunda düzenli takip, besleyici vitaminler kullanmak, bazı durumlarda göze iğne yapılması, bazı durumlarda da ameliyat gerekli olabilir. Özetle; düzenli ve dengeli beslenme, genel hijyen ve koruyucu önlemlerin alınması, belli aralıklarla göz muayenesi olmak işin özüdür.”