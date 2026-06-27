Arca Çorum FK'da yeni sezon kombinelerine yoğun ilgi var.

Geçtiğimiz sezon kombinesi olanlar için Perşembe günü kombine satışları başlamıştı.

Bugün de genel kombine satışları başladı.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek olan Arca Çorum FK ve Süper Lig devlerini Çorum'da izlemek isteyen kırmızı siyahlı taraftarlar, Hürriyet Parkı'nın içindeki Pasolig noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kombine fiyatları ise şu şekilde;

Kale arkası 9 bin TL

Doğu tribünü 20 bin TL

Sağ-sol kapalı tribünü 40 bin TL

VİP (A-B-E) tribünü 60 bin TL

Özel VİP tribünü 100 bin TL