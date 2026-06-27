Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde meydana gelen trafik kazasında, Alaca nüfusuna kayıtlı Türk genci Yusuf Gül hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücünün alkollü olduğu tespit edilerek tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, New York Long Island bölgesindeki Robert Moses Causeway otoyolunda meydana geldi. Yusuf Gül, otoyol kenarında yaya olarak bulunduğu sırada, 63 yaşındaki Stephen M. Aylward idaresindeki Jeep marka aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç Yusuf, kaza yerinde hayatını kaybetti.

New York Eyalet Polisi (NYPD/State Police) tarafından yapılan incelemelerde, aracı kullanan Amerikalı sürücünün alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında (DWAI) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, cuma sabahı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye New York Başkonsolosluğu adli süreçleri yakından takip etmek üzere devreye girdi.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Genç yaşta hayata veda eden Yusuf Gül’ün cenazesi, New York’taki resmi otopsi ve konsolosluk nakil işlemlerinin tamamlanmasının ardından havayoluyla Türkiye’ye gönderilecek. Cenazenin, önümüzdeki günlerde memleketi Alaca'da toprağa verilmesi bekleniyor.