Ankara'da alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Öztürk, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi.

AA ve DHA'da yer alan habere göre Veysel Öztürk, henüz bilinmeyen nedenle eşi Hasret Öztürk ile tartışmaya başladı.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Tartışmanın ardından Öztürk, eşi Hasret ve çocukları, Mustafa ile Nisa Nur Öztürk'ü öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına da kıydı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından eve gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Veysel Öztürk'ün Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken, tayininin Hatay'a çıktığı öğrenildi.