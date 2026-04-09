Çorum Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısında komisyonlardan görev yapacak üyeler belirlendi.
Meclis toplantısında görev süreleri dolan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Tarife Komisyonu üyeleri yeniden belirlendi.
Komisyonlarda yeni dönemde görev alacak isimler ise şunlar:
Plan ve Bütçe Komisyonu: Bilal Selman Özünel, Ertuğrul Eren, Ahmet Yağmur Çırak, Nazik Bulut, Ezgi Eşmen Tüfekçi.
İmar Komisyonu: Ubeydullah Ahıskalı, Erdoğan Cengiz, Ali Beyaz, Erkan Özbal, Onur Topkül.
Tarife Komisyonu: Mustafa Gökgöz, Muhammet Murat Kılıçlı, Ahmet Kurtbaş, Sedat Genç, Erdem Erol.
