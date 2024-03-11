Samsun'da köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde meydana geldi. Ramazan Arslan eşi, çocukları ve yeğeni ile alışveriş için aracını özel otoparka park etti. Alışveriş dönüşü aracını almaya giden ailenin yanındaki 7 yaşındaki Muhammet Emin Aslan'a otoparkın önünde 3 köpek birden saldırdı.

Aslan ailesi çocukları köpeğin elinden kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Köpeklerden biri Muhammet Emin Aslan'ı sol ayağının bileğinden ısırdı. Yaralanan çocuk ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşadıkları dehşet dolu anları anlatan baba Ramazan Aslan köpeğin aracını park ettikleri otoparka ait olduğunu belirterek, "Köpekler bir anda çocuğuma saldırdı. Kurtarmak için uğraştık. Kimse yardıma gelmedi. Köpek çocuğumu ısırdı, hastaneye getirdik. Köpeğin sahiplerinden şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.