Kandilli'den alınan bilgilere bilgilere göre Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

11.53 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 8.5 km olarak ölçüldü.

Deprem kısa süreli bir paniğe neden oldu.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise Çankırı'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

Öte yandan sabah saatlerinde Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişi depremin derinliği ise 7.7 kilometre olarak ölçülmüştü.