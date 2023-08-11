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Kaza, Çorum il merkezi Gülabibey Mahallesi Bağcılar 4. Cadde'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bedirhan K. idaresindeki 29 DV 606 plakalı çekici ile Mustafa T. yönetimineki 19 ADH 827 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile kontrolden çıkan çekici önce yol kenarındaki ağaçlara, sonra yolda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çekici park halindeki iki otomobile çarparak durabildi.

Kazada çekicide bulunan Erdal G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erdal G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.