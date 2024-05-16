Çorum 'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada çevredeki araçlarda ve iş yerlerinde zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

İhbar üzerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Silahlı çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çatışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde ara sokaktan çıkan eli silahlı kişilerin trafiğin ve insanların olduğu yolda ateş ettiği anlar yer aldı.