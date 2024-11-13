Ahlatcı Çorum FK’da sakatların fazla olması nedeni ile Konyaspor’un hazırlık maçı teklifi kabul edilmedi.

Milli ara nedeni ile hazırlık maçı yapmak isteyen Konyaspor, Çorum FK’ya hafta sonu maç teklif edildi.

Kırmızı Siyahlı kulüp teknik heyeti yaptığı değerlendirme sonucunda kadrodaki sakat futbolcuların fazla olması nedeni ile bu teklif kabul edilmedi.

Çorum FK’da altı futbolcunun sakatlığı devam ederken iki futbolcunun ise sakatlık riski bulunduğu için böyle bir karar alındığı öğrenildi.

İki takım geçen ayki milli arada hazırlık maçı için anlaşmış ancak Çorum FK’da artan gribal enfeksiyon nedeni ile son günde iptal edilmişti