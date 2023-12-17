Tahmini Okuma Süresi: dakika

Başıboş köpek sorunu her geçen gün daha da büyüyor. Tarım, çevre ve adalet bakanlıkları bu yaraya neşter vurmak amacıyla ortak çalışma başlattı.

TGRT Haber'de yer alan haberde, Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan ise sorunun çözümü için büyük şirketlerin ve kamu kurumlarının sokak köpeklerini sahiplenmesi gerektiğini savundu.

Gerekli tedbirler zamanında alınmadı. Başıboş köpek sorunu büyüdükçe büyüdü. Şimdi köpeklerin toplatılıp barınaklara konulması planlanıyor. Ancak köpek popülasyonu o kadar arttı ki mevcut barınaklar yetersiz kalıyor.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan, “Bu sorun sanıldığı kadar kolay çözülecek bir sorun değil. Hayvanların büyük barınaklara kapatılması daha büyük sorunlara yol açacak.” dedi.

BAKANLIK TASLAK HAZIRLADI

Arslan, “Bu barınakların mutlaka uygun standartlarda uygun donanımda hayvan etolojisine zarar vermeyecek şekilde yapılandırılması lazım.” değerlendirmesinde bulundu. Son dönemde peş peşe yaşanan saldırıların ardından, sokak köpeği sorununa karşı tarım ve orman bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile adalet bakanlığı ortak çalışma başlattı. Bakanlıklar tek tek dünya genelindeki örnekleri inceleyip bir taslak hazırladı. Uygulamanın ise 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce hayata geçirilmesi planlanıyor.

“BÜYÜK ŞİRKETLER VE KAMU KURUMLARI DEVREYE GİRMELİ”

Bakanlıklar tarafından başlatılan çalışmalar sürerken, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Murat Arslan’dan dikkat çeken bir öneri geldi. Bireysel sahiplendirmenin yetersiz kaldığına işaret eden Arslan, büyük şirketlerin ve kamu kurumlarının devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Arslan, “Bireysel sahiplendirme başarılı olmuyor. Bizim artık kurumların büyük şirketlere ve kamu kurumlarına sahiplendirme ile ilgili özendirme yapılması gerekiyor.” diye konuştu.

Sokak köpeği terörünün son kurbanı Ankara’da 10 yaşında bir çocuk. ‘Animalistler’ ya da ‘mama lobisi’ köpeğin insanı ısırmasında haber değeri görmüyor! Radyasyon gibi yayılan ve son raddesine erişen ‘Animalizm’in bir sebebi de ekonomik. Son beş yılda bilinen en az 45 sokak köpeği saldırısı vakası var. Ya bilinmeyenler… Değerler hiyerarşisinde insanı hayvandan geriye koyan çarpık anlayış limitini doldurdu.

KÖPEK YÜZÜNDEN SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Öte yandan Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre; Ş.B. (32) ve U.K’nın (40) ikamet ettiği Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak’taki 2 katlı eve giden Yakup Uygun (31) ve U.A. (22), bahçede bulunan “Cane corso” cinsi köpeğin kendilerine havlaması sonucu taş atarak köpeği uzaklaştırmak istedi. Köpeğe taş atılmasına kızan Ş.B. ve U.K., evde bulunan tabanca ve av tüfeği ile Uygun ve U.A.’ya ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Yakup Uygun ve U.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Yakup Uygun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, bacağından yaralanan U.A.’nın tedavisi devam ediyor.

Olayın gerçekleştirildiği evde yakalanarak gözaltına alınan Ş.B. ve U.K. ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, köpek Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından barınağa götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.