Artan sokak köpeği saldırılarından ürken vatandaşlar ‘köpeksavar’ ve ‘köpek kovucu’ sprey satışlarını uçurdu. Normalde internette satılan bu ürünler petshop raflarına indi.

Başıboş sokak köpekleri problemi hızla büyürken vatandaşlar da köpek saldırılarından korunmak için çeşitli tedbirler alıyor. Bu tedbirlerin başında ise ‘köpek kovucular’ yer alıyor.

Türkiye Gazetesi kaynaklı habere göre, yaydığı ses dalgaları nedeniyle köpek saldırılarından koruyan köpek kovucu cihazlara talebin arttığı belirtiliyor. Aynı şekilde biber gazı formunda olan ve köpek saldırılarını püskürten spreylerine de talep yüksek. Büyük çoğunluğu internetten satılan bu ürünler artık petshop raflarına kadar indi.

EN ÇOK VELİLERİN VE KADINLARIN TERCİHİ

Petshop işi yapan bir esnaf durumu şöyle anlatıyor: “Eskiden sokak hayvanları daha sakindi. İnsanlara saldırmazlardı. Son dönemde agresifleştiler. Yemek bulamıyorlar, insanların kötü muamelesine maruz kalıyorlar. Bu nedenle hırçınlaştılar. İnsanlar da kendilerini korumak için çeşitli yollara başvurdu. Yurt dışından ithal edilen ve insanların duyamayacağı şekilde ses dalgası yayan ‘köpeksavar’lara yöneldiler. Yine ‘köpek kovucu’ spreyler var. Biz bunları satıyoruz ama hayvan severlerden tepkiler geliyor. Ancak çoğu insan da almak için gelip soruyor. En fazla ‘köpeksavar’ cihazı alanlar veliler ve kadınlar.”

BAĞIŞ MAMALARI BOŞA GİDİYOR

Sokak köpeklerinin kontrolsüz çoğalmasında sokaklara dökülen mamalar da etkili oluyor. Sosyal medyada yayın açarak sokak köpeklerine mama toplayanlar, aldıkları mamaları her köşe başına döküyor.

Mahalle aralarında ve evlerin önüne dökülen mamalar vatandaşların tepkisini çekiyor. Barınaklarda kısırlaştırılarak korunması gereken bu hayvanlar, sokağa dökülen mamalar sayesine kontrolsüz şekilde çoğalıyor, bazıları da hastalanıyor. Öte yandan kalitesiz ve ucuz olan bu mamaları çoğu hayvan yemiyor. Bir süre sokakta kalan mamalar, sinek, böcek ve pislik oluşmasına neden oluyor.

YAZIN ALIP KIYIN SALIYORLAR

Bir diğer problem ise yazlıkçıların satın aldıkları köpekleri kış döneminde sokağa bırakmaları. İddiaya göre çoğu yazlık bölgede yazları bahçede durması için köpek satın alınıyor. Ancak kış dönemine girerken yazlıkçılar bu köpekleri beraberinde büyükşehirlere götüremiyor. Hayvanlara bakan kimse de olmadığı için sokağa salınıyor. Terk edilen hayvanların hem psikolojisi bozuluyor hem de yiyecek bulma derdine düşüyorlar.

Saldırganlaşma, hastalık, çeteleşme bir süre sonra sokaklara taşınıyor. Yine bir diğer sorun ise hediye hayvanlar… Sevgililer günü veya doğum günü gibi özel günlerde hediye edilen kedi ve köpekler de bir süre sonra sokağa salınıyor. Hayvanlardan sıkılan, hevesi geçen ye da alerjisi bulunanlar, barınaklara götürmek yerine şehirlerden uzak bölgelere hayvanları terk ediyor.