Mevsimin kurak geçmesi, birçok köyde yağmur duası etkinliklerinin düzenlenmesine neden oldu.

Çorum'un Mecitözü İlçesi Körücek Köyü'nde şükür kurbanı kesilerek, yağmur duası düzenlendi.

Siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri de köy halkını yalnız bırakmadı.

Mecitözü İlçesi Körücek Köyü Muhtarlığı ve Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından organize edilen yağmur duası ve şükür kurbanı, köy halkının ve çevre köylerden konukların katılımı ile gerçekleştirildi.

Köy Muhtarı İlhan Topçu ve Dernek Başkanı Hikmet Yavuz’un organizesi ile düzenlenen yağmur duası öncesi köy halkının katkılarıyla alınan kurbanlar kesildi.

Köy imamı Saffet Demir eşliğinde; bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua eden Körücekliler, daha sonra ise köy konağında lokma paylaştı.