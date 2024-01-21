Erzurum’da köy hayatını hiç yaşamamış ve bunu merak eden gençler güzel bir deneyim yaşadılar.

Erzurum Gençlik Merkezi, şehirde yaşayan ama köyü olmayan gençleri Yakutiye ilçesine bağlı Muratgeldi Köyü’nde misafir etti. Köyde bir aileye misafir olan gençler hayatlarında unutulmaz anları yaşadı. Ailenin bütün bir gün içerisindeki köy yaşantısını, zorluklarını ve güzelliklerini yerinde uygulamalı gören ve onlara yardımcı olan gençler mutluluklarını ifade ettiler.

Gönüllü gençler keyifli ve dolu dolu geçen anları hayatları boyunca unutmayacaklarını dile getirdiler.