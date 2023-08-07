Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum merkeze bağlı Sevindikalan Köyü’nde 4 Ağustos Cuma günü kaybolan Alzheimer hastası Neşet Acar’dan 3 gündür haber alınamıyor.

4 Ağustos tarihinde evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Jandarma, Akut, Afad ekipleri Sevindikalan köyünde yaşı adamı bulmak için çalışma yaptı ama köyün her tarafı aranmasına rağmen yaşlı adamdan bir iz bulunamadı.

Acar ailesi, kendisini ifade etmekte zorlanan 74 yaşındaki Neşet Acar’ı gören ya da yerini bilenlerin ekiplere haber vermelerini rica etti.