Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde taş ocağı istemeyen köy sakinlerinin eylemleri devam ediyor.

KÖYDE EYLEM YAPTILAR

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile partililer Karakaya Köyü’nü ziyaret ederek köy halkının eylemine destek verdi.

“Köyümüzde Taş Ocağı İstemiyoruz” diyen köy halkı, projenin tarım alanları, su kaynakları, hayvancılık, köy yaşamı ve kültürel değerler üzerinde geri dönülmez zararlar yaratacağını ifade ederek Çorum Valiliği tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti.